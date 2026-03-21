◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第７節 大宮４―１磐田（２１日、ヤマハ）

Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２大宮に１―４で敗れた。０―２で折り返した後半１４分にＦＷグスタボシルバがゴールを決めたが、その２分後に失点。さらにアディショナルタイムに４点目を奪われた。

チームは３連敗となったが、後半３８分にＤＦ増田大空（そら）が公式戦初出場。出番は短かったものの、左サイドからクロスを入れ、ＦＫも蹴ってサポーターに存在を印象づけた。

流通経大柏高（千葉）で今冬の全国高校選手権４強。Ｊデビューに「最初は緊張すると思った」としながらも、ピッチに入る際に「選手権の国立（競技場）を思い出したら緊張が消えた」。ピッチに送り出した志垣良監督も「将来性豊かな選手。もの怖じせず思い切ってやってくれた。長所を生かして成長してほしい」と期待を口にした。

プレーについてはまったく満足していない。背番号６６は「もっとできると思う。キックやクロスで違い見せないといけない」と反省。チームは７試合を終えて、まだ９０分での勝利がなく、試合後はスタンドから厳しい声が飛んだ。ルーキーは「厳しい状況で、ふがいない。もっとやらないといけない！ と思った」と気を引き締め直していた。