◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１８位で出たツアー６勝の笠りつ子（ＰＧＭ）が３バーディー、１ボギーの７０と伸ばし、通算２アンダーでトップと１打差の２位に浮上した。「今日はパターがすごく入ってくれたので、あまりボギーを打たずにしのげた。一打一打、とにかくボギーを打たないように気合でやった」と笑顔を見せた。

１番で第２打をピンそば１メートルにからめ、バーディー発進。５番では１５メートルをねじ込み、６番はチップインで連続バーディーを奪い、前半だけで３つスコアを伸ばした。１４番は第１打を左林に曲げながら、ダメージを最小限にとどめた。「いつかはボギーが来ると思っていた。あそこをボギーであがれて良かった」と振り返った。

この日のアンダーパーは笠を含む５人だけだった。難コースに強風が吹きつけ、我慢大会の様相に。しかし、３８歳のベテランは「伸ばし合いだと思っていた。みんな上手だから」。プロ２１年目のベテランが錯覚を起こすほど近年のツアーのレベルは上がっているが、プレーを終えて自分の順位に驚いた。

因縁の大会で、優勝争いに加わった。「去年、この大会でルールを間違ってベスト１０を外して、すごく悔しい思いをした。今回はしっかりルールを間違えないようにというのはある。本当に気を引き締めてやっている」と明かした。

昨年大会の最終日だった。大会関係者からの指摘により、２日目の１３番パー４での「誤所からのプレー」が発覚。ホールアウト後に２罰打が課され、通算スコアは１アンダーから１オーバーに、最終順位は７位から１３位に変更された。

「今年は絶対に優勝したいと思っていた。明日どうなるか分からないけど、勝ちたい。いいところにいるので、明日楽しみ」。２０２１年ヨネックスレディス以来となる５年ぶりの勝利へ、強い気持ちで戦い抜く。