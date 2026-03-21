元プロ野球・ヤクルトの外野手コンビ・坂口智隆さんと上田剛史さんがそろって２１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。上田さんがＴｉｋ Ｔｏｋの事務所を設立したことを明かす一幕があった。

現役時代はオリックスからヤクルトに移籍した坂口さんが上田さんからレギュラーの座を奪う形になった２人だが、この日は「今の上田はキラキラしてます。野球スクールやったり、ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活躍したり」と坂口さん。

この言葉に「現役時代は奪われる方だったんで今は奪う方に回ってます」とニヤリの上田さんは「ライバーとして動く一方でＴｉｋ Ｔｏｋの事務所も立ち上げまして。糸井嘉男さんや今成亮太さんのＴｉｋ Ｔｏｋも引き受けて、坂口さんもスカウトしようと思ってます」と明かした。

さらに「タレントの真中さんもスカウトしようかなって」とヤクルト元監督の大先輩・真中満さんをタレント呼ばわりして、ＭＣの浜田雅功らに注意されたが「あの子もセンスがあるんで、育てたいですね」と真中さんを「あの子」呼ばわりしていた。