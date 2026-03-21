ともに楽天の監督を務めた平石洋介さんと今江敏晃さんがそろって２１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。今江さんが２人の母校、名門・ＰＬ学園野球部の大先輩である平石さんを“イジリ倒す”一幕があった。

この日、互いのすごいと思うところを聞かれた今江さんは「平石さんは人との距離の詰め方がうまいなあと感じていて」とまず発言。

「ＰＬの大先輩の宮本慎也さんや福留孝介さんに最初から慎也さん、孝介さんと話しかけていて」と“暴露”すると、「人との距離の詰め方がうまいから、監督とかコーチの話が来るんかなって」と続けた今江さん。

さらに「もしかしたら、清原さんや桑田さんのことも和博さん、真澄さんって言ってるんじゃないかって」と、ＰＬレジェンドの名前まで口にすると、さすがに「そんなわけないやろ！」と反論した平石さん。「宮本さんはＰＬ、同志社大の直属の先輩だから、慎也さんって呼べるんで、今江みたいに浅はかな考えで呼んでるんじゃないんで」と続けた。

この言葉にも懲りない今江さんは「人との距離の詰め方が抜群だから、いろんな球団３チームで監督、コーチができる。そんなに実績がないのに」と“口撃”して、平石さんを「いらんこと言うな！」と怒らせていた。