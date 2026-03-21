明日22日は西から天気は下り坂で、西日本は次第に雨が降るでしょう。九州など、まとまった雨量になる所もある見込みです。東〜北日本は、次第に雲が増える所があるものの、天気の大きな崩れはなく、春のお出かけが楽しめそうです。

明日22日 西日本は次第に雨 東〜北日本はお出かけ日和

明日22日は、高気圧の中心が次第に東へ離れ、大陸から東シナ海を通って南西諸島付近に前線がのびるため、西から天気は下り坂です。西日本では九州から雨が降り始め、夜は近畿まで雨のエリアが広がる見込みです。





北海道から東海は、はじめは広く晴れますが、次第に雲の増える所があるでしょう。それでも天気の大きな崩れはなく、連休最終日も問題なく、屋外のレジャーが楽しめそうです。最高気温は、北海道から北陸では前日より大幅に高くなり、札幌で10℃、仙台で12℃、新潟で13℃など、4月上旬並みとなる所が多いでしょう。関東から九州も日中の気温は平年より高く、最高気温は東京で18℃、名古屋、大阪は17℃の予想で、春本番の暖かさとなりそうです。ただし、朝と昼の寒暖差があるため、上着などで調節するようにしてください。

九州などはまとまった雨

明日22日の雨は、九州南部では昼頃から、九州北部と中国・四国地方は夕方から降り始める所が多いでしょう。近畿に関しては、雨が降り始めるのが夜遅くになるため、日中の間はお出かけが楽しめそうです。九州や四国の太平洋側では、ザっと雨脚が強まる時間があり、まとまった雨量になる所もあるでしょう。