女優の鈴木保奈美（59）が21日、ニッポン放送「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」（土曜前8・30）にゲスト出演し、意外な願望を明かす場面があった。

1986年に女優デビューして40年。「途中子育てでお休みしているのでちゃんと40年やりましたという気はしていない」と言い、「達成感もない」と笑う。

当時から変化したことを聞かれると「自分自身は変わらないなと思いますけど…空気読むの下手だし、うじうじしているし」と明かし、「凄いウケたい人なんですよ。凄くウケたいの。面白くウケたいし、いいタイミングでいいことを言ったりしたいけど、今日みたいな時も“さすがだね”みたいないいことをしたいの！」と“ウケたい”を連発して自身の願いを吐露した。

PRのため出演したバラエティー番組でも「ウケたいんだけどワンテンポ遅れて…帰り道に“ああ〜こう言えばよかったんだ”って凄く反省して悔しい。毎回帰り道に“あそこで失敗した…悔しいなあ、あそこ笑い取れたところだな”とか思ってるんですよ」と反省しているのだという。

パーソナリティーの八木亜希子が「凄い意外。本業はドラマや舞台だったりするわけだから」とフォローすると、鈴木は「でもウケたい。ウケたいからこういう仕事してるんですよね」としみじみ話していた。