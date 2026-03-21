ドジャース・山本由伸が開幕投手前最後の実戦で5回無失点・7奪三振の好投 大谷翔平は快音ならず3打数ノーヒット
メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が2年連続の開幕投手へ。
最後のオープン戦となるサンディエゴ・パドレスとの試合で、素晴らしいピッチングを見せてくれました。
WBC後、初のマウンドに登った山本投手は初回からエンジン全開でした。
切れ味抜群の変化球で、なんと3者連続三振。
完璧な立ち上がりを見せました。
一方、大谷翔平選手（31）もWBC後、打者としては初のオープン戦。
第一打席は高めのボールを打ち上げ、サードフライに倒れました。
山本投手は2回に連打を浴びピンチを背負いますが、ここでも2者連続三振と圧巻のピッチングを続けました。
ちびっ子ファンも期待の大谷選手でしたが、チャンスで空振り三振を喫するなど、この日は3打数ノーヒットで快音は聞かれませんでした。
山本投手は5回を投げ、3安打、7奪三振、無失点と好投。
日本時間の27日、本拠地で開幕投手を務めます。
ドジャース・山本由伸投手：
僕自身もすごく楽しみですし、2連覇した後、LAのファンの皆さんに会うのが初めてなので、すごく楽しみにしています。