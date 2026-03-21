米マット最注目株と目されている期待の美女レスラーの、ギャップあふれるビジュアルの最新ショットが話題に。ファンから絶賛のコメントが寄せられている。

【画像】期待の美女レスラー、圧巻の“メガネ×美腹筋”最新ショット

WWE女子スーパースターのケンダル・グレイが20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。美腹筋とメガネ姿が新鮮なショットを公開した。

公開された2枚の写真では、黒のトレーニングウェアに身を包んだケンダルが、彫刻のように美しく割れた腹筋を惜しげもなく披露。さらに、知的な印象を与えるメガネを着用しており、リング上での力強いパフォーマンスとは一線を画す「メガネ女子」としてのギャップが、彼女の新たな魅力を引き立てている。

この投稿はフォトグラファーのマット・ペンドルトン氏によって撮影されたもので、瞬く間に拡散され、公開からわずかな時間で1.1万件以上の「いいね！」を集めるなど、大きな反響を呼んだ。

ケンダルといえば、直近のNXTマットでの目覚ましい活躍が記憶に新しい。今月11日には、147日間という史上最長記録を打ち立てた「WWE Evolve女子王座」を、タイラ・メイ・スティールとの激闘の末に防衛。その後、さらなる高みを目指して王座を返上し、NXTブランドへの完全移籍を宣言したばかりだ。

この投稿に対し、ファンからは「絶対的美しさ！素晴らしい！！」「未来のNXTチャンピオン」「なんてゴージャスなんだ」「未来は明るい」などと熱狂的なコメントが寄せられている。

現在はレン・シンクレアとのタッグ「WrenQCC」としても活動しており、NXT女子王座戦線を見据えた彼女の動向には、現地メディアやファンからも熱い視線が注がれている。2026年最注目株の彼女の今後の動きに注目だ。

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