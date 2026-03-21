県内に184か所ある「駐在所」。警察官が住み込みで地域の治安を守っています。



妙高市の駐在所には県警の「山岳遭難救助隊」に所属する警察官がいます。



時にはスキー板をはき、山の安全も守る雪国の“駐在さん”に密着しました。

■勤務員は1人 交番とは異なる「駐在所」

この時期、全国から多くのスキーヤーが訪れる妙高市。



妙高山のふもとにある関山地区には、警察官は1人のみ。駐在所で勤務しています。





■「とっても大事な存在」地域にとけこみ犯罪防ぐ

関山駐在所の佐藤健一巡査長。住み込みで地域の治安を守る“駐在さん”です。24時間体制で複数の警察官が交代で勤務する交番とは異なり、駐在所では原則、警察官が1人で平日の勤務時間に対応しています。佐藤さんは30歳。警察官をしていた親せきに憧れ大学卒業後、同じ道に進みました。＜関山駐在所 佐藤健一巡査長＞「警察官というとなかなか怖いなとか、難しいなというイメージもあると思うんですけど、そうじゃない警察官を目指しているので、駐在所は自分にあっていると思います」

関山地区はおよそ790世帯、1710人ほどが暮らしています。



「ごめんください、関山駐在です」



上越市出身の佐藤さん。去年4月に赴任してくるまで関山地区にはほとんど来たことはありませんでしたが、今ではすっかり地域にとけこんでいます。



＜住民と会話する佐藤巡査長＞

住民

「秋に少し店直しまして、店の中あったかくなって断熱材入れて」



佐藤巡査長

「どうりであったかいわけですね、すごいあったかいなと。きょう雨なので外寒くて」



住民の家をまわり、有事に備えて家族構成や連絡先を確認するほか、特殊詐欺などへの注意を呼びかけるため、チラシを配ることも。



＜住民＞

「パトロールの車が通るだけでも ほっとできます。地域にはとっても大事な存在。若い方が来てくれてうれしいなと思いますね」



「相談しやすいじゃないですか。ですから困ったことがあった時に、すぐ佐藤さんに電話すればいいかなという感じになるから助かっている」

■駐在所で家族3人暮らし「子どもの成長を見逃さずに子育て」

住み込みで働く“駐在さん”。駐在所の階段をのぼると2階には生活スペースが広がっています。



佐藤さんは妻の智香さん、そして娘の双葉さんと3人でこの駐在所で暮らしています。



勤務時間が終わればすぐにパパの顔。子どもが小さいうちはなるべくたくさんの時間を家族と過ごしたい……そんな思いもあり、自ら駐在所勤務を希望したといいます。



＜関山駐在所 佐藤健一巡査長＞

「子どもの成長って早いので、朝出勤のときにできなかったことやしゃべれなかったことが、勤務終わってきたらしゃべれるようになってたり、できるようになったりするので。子どもの成長を一瞬一瞬見逃さずに子育てできるというのは、駐在所勤務の魅力の一つなのかなと思います」

■全国で進む駐在所の“再編” 県内の数も減少傾向

一方で、駐在所をめぐってはある変化が……こちらは、県内の駐在所の数の推移を表したグラフです。10年前は200か所を超えていましたが現在は184か所に。



人口減少や犯罪の発生状況などを踏まえ駐在所の再編の流れが全国的に広がっているといいます。



新潟県警は駐在所が交番に統合した地域でも、今後も同様の機能を果たしていくとしていて、「パトカーや制服警察官の姿を見せる継続的な警戒活動によって安心感を高めていきたい」と説明しています。

■スキー板はき山へ駆けつける「山岳遭難救助隊」

住民に優しく語りかけていた関山駐在所の佐藤さん。もう一つの顔があります。



県警の「山岳遭難救助隊」です。



ことし2月28日、4人が重軽傷を負った妙高市の雪崩。その際に、消防などと一緒に捜索活動を行っていたのが「山岳遭難救助隊」です。佐藤さんも出動し、雪の中に取り残された人がいないか確認しました。



県警から選抜された専門部隊。現在は40人が季節を問わず活動にあたっています。



＜関山駐在所 佐藤健一巡査長＞

「警察官でありながら人命救助にかかわる機会も多いですので、そういったところにやりがいは感じます」



趣味はアルペンスキーだという佐藤さんは、5年前から所属しています。妙高署には、ほかに2人が所属していて全員が駐在所勤務。定期的に集まり、訓練を行っています。



＜訓練の音声＞

「大丈夫ですか？警察です」「寒くて体が動かないんです」



この日は、低体温症の要救助者を想定し山のふもとまで搬送する訓練です。



佐藤さんが取りだしたのは温かいお湯。湯たんぽのように体を温めるため袋に移し替えます。さらに、要救助者を担架にのせがっちりと固定。落下など搬送時の事故を防ぐほか寝袋やシートの隙間から体温を逃がさないためだといいます。



担架から4方向にロープがのび隊員がひっぱりながら山を下っていきます。



なるべく振動を与えないよう慎重に……



山岳遭難をめぐっては、スキーヤーやスノーボーダ―がパウダースノーを求めコース外を滑って遭難するケースが相次ぎました。



妙高市でもことし2月3日、東京の男性1人と外国人グループ6人がコース外を滑走して遭難。県の消防防災ヘリなどにより救助されましたが過酷な現場だったといいます。



実際に現場にかけつけた隊員は。



＜赤倉駐在所・稲村勇人巡査部長＞

「非常に険しい現場で、一歩間違うと命を落としてしまうような現場でした。コース外滑走は絶対にしないようにしてください」

■家族と地域の祭りにも参加 地域の暮らし支える

“駐在さん”として妙高市の関山地区を見守る佐藤さん。家族とともに地域の祭りにも参加し住民の生の声に耳を傾けます。



＜関山駐在所 佐藤健一巡査長＞

「つながりの強い地域なので、そこに溶け込むような感じで、地域の皆さんの関山地区の平和と安全を支えられるような警察官になりたいなと思っています」



地域を見守りながら山での有事にも駆け付ける。駐在さんの仕事が雪国の暮らしを支えています。