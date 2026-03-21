テレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45 ※一部地域を除く）の初イベントが20日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで行われ、お笑いコンビ「令和ロマン」のくるま（31）とお笑いタレントの永野（51）、同局の三谷紬アナウンサー（31）が出演した。

視聴者から集めた“なんだか妙にひっかかる事”を徹底討論する番組。この日も「アニメチックな動きをする人にひっかかっています」「最近のエンタメが明るくなり過ぎていることにひっかかります」など、観客から寄せられたお便りをもとにトークを展開。「アニメチックな動きがひっかかる」という声に共感した永野は「オタクはかつて恥ずかしいものだった」と回顧。また「主観で言うと、オタクが市民権を得すぎて、こっちも言いにくい。だからここらで1回戻したい」といった爆弾発言もあり、共演者陣の度肝を抜いた。観客と悶々とした思いを分かち合い、夜公演を終えた永野は「昼の部よりもかかっちゃって、暴言が増えてすみませんでした」と苦笑した。

最後はCHAGE and ASKAの「SAY YES」をカラオケで熱唱し、観客とハイタッチ。大団円でイベントを締めくくった。さらには番組ラストのほのぼの人気コーナー「本編とバランスをとる時間」も行われ、松井ケムリがサプライズ登場。90秒間の卓球ターゲット当てに挑戦し、会場を盛り上げた。

アーカイブを視聴できる配信チケット（URL:https://www.tv−asahi.co.jp/douga＿mv/hikkakarinietzsche2603/）の販売は5月6日23時59分まで。アーカイブの配信は5月7日23時59分まで。