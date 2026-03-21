◆オープン戦 日本ハム３―４ヤクルト（２１日・エスコン）

ヤクルトの新外国人投手キハダが８回から登板し、３者連続空振り三振で回を締めた。

先頭のレイエスを１５３キロの速球で空振りの三振に仕留めると、奈良間を１５２キロ、野村を１５３キロの速球で空振り三振に。前日の試合から合わせると５者連続三振となった。この日、投じた１５球のうち１４球が直球。「ストレートの力強さにも自信はあるので、メインに使っていくのは変わらないと思います」と振り返った。

２３年のＷＢＣ代表にもなったベネズエラ出身の左腕はオープン戦は７試合に登板し、７イニングで１３奪三振。「回の後ろの方で投げることにすごくこだわりを持っていますし、ストレートでアウトを取れるのが自分の理想の形」とキハダ。セットアッパーさらには抑え役に期待されるが、オープン戦初の連投で結果を出した。「シーズンは何が待っているか分からないので、状態のよさとかをみんなで話し合って抑えは決めていきたい」と池山監督。キハダに加え星、荘司らも虎視眈々（たんたん）と狙う抑えの座。開幕を前に競争が激しさを増してきた。