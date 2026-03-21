◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、牝馬）

前日最終オッズが３月２１日夕方、ＪＲＡから発表された。

単勝１ケタ台は５頭で、抜けた人気馬がいない大混戦。１番人気はＧ１・２勝のショウナンパンドラを姉に持つ（７）チェルビアット（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）で６．２倍となっている。

２番人気は前走でオープン入りを決め、６戦４勝と底を見せない（５）ウイントワイライト（牝４歳、栗東・西園翔太厩舎、父レイデオロ）で６．７倍。３番人気は中京記念に続く重賞２勝目を狙う（１）マピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）で７．２倍。４番人気は近走の充実ぶりが目を引く、重賞２勝馬の（１６）ドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）で７．９倍。５番人気が中京で２戦２連対の（２）レディマリオン（牝５歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ハービンジャー）で９．６倍となっている。

ただ、連系の馬券は（７）と（１６）絡みが中心。馬連は唯一、２０倍を切る組み合わせの１番人気（７）―（１６）で１７．６倍。この組み合わせを始め、上位人気１０通りの中に（７）は７通り、（１６）は４通り入っている。

３連単はすべて万馬券。ただ、１番人気で１４７．０倍の（７）→（１６）→（１）を始め、上位５通りはすべて（７）と（１６）が１、２着を占める組み合わせとなっている。

オッズからもかなりの混戦模様が見て取れるが、１番人気のチェルビアットはどんな結果になるだろうか。