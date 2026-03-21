【あすの天気】西から下り坂 九州から中国・四国で雨 関東は晴れ 全国的に暖かく東京は17℃予想
北日本の天気は回復し、日中は晴れ間が出るでしょう。一方、西から天気は下り坂です。九州は昼ごろから雨、四国や中国地方も夕方以降、次第に雨が降り出す見込みです。大阪も夜はにわか雨がありそうです。関東はあすも晴れるでしょう。
あすの気温です。朝の気温は全国的に、けさと同じくらいになりそうです。日中の気温は、北日本や北陸の各地できょうより大幅に高くなるでしょう。新潟は15℃まで上がる予想です。関東から西は暖かさが続き、17℃前後まで上がる所が多くなりそうです。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：10℃ 釧路：7℃
青森 ：12℃ 盛岡：13℃
仙台 ：12℃ 新潟：15℃
長野 ：16℃ 金沢：16℃
名古屋：17℃ 東京：17℃
大阪 ：17℃ 岡山：16℃
広島 ：16℃ 松江：18℃
高知 ：18℃ 福岡：18℃
鹿児島：20℃ 那覇：26℃
週間予報です。春らしく、天気は小刻みに変わるでしょう。月曜日は東海や関東も、沿岸を中心に雨の降る可能性があります。火曜日は晴れる所が多いですが、水曜日は再び雨の範囲が広がる見込みです。東京では来週中ごろから、桜が見ごろに入りそうです。