北日本の天気は回復し、日中は晴れ間が出るでしょう。一方、西から天気は下り坂です。九州は昼ごろから雨、四国や中国地方も夕方以降、次第に雨が降り出す見込みです。大阪も夜はにわか雨がありそうです。関東はあすも晴れるでしょう。

あすの気温です。朝の気温は全国的に、けさと同じくらいになりそうです。日中の気温は、北日本や北陸の各地できょうより大幅に高くなるでしょう。新潟は15℃まで上がる予想です。関東から西は暖かさが続き、17℃前後まで上がる所が多くなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：13℃

仙台 ：12℃ 新潟：15℃

長野 ：16℃ 金沢：16℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：18℃

高知 ：18℃ 福岡：18℃

鹿児島：20℃ 那覇：26℃

週間予報です。春らしく、天気は小刻みに変わるでしょう。月曜日は東海や関東も、沿岸を中心に雨の降る可能性があります。火曜日は晴れる所が多いですが、水曜日は再び雨の範囲が広がる見込みです。東京では来週中ごろから、桜が見ごろに入りそうです。