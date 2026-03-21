■第101回 日本選手権水泳競技大会 3日目（21日、東京アクアティクスセンター）

9月19日開幕 アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催

32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた日本選手権の3日目。

男子100m平泳ぎで日本記録、50mで高校新で優勝の大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高校）が200m決勝に臨んだ。世界記録、日本記録のペースを上回る50mを27秒95で折り返すと会場がどよめいた。さらに100mを59秒86。150mを1分32秒86も、会場のどよめきはとまらず。しかしラストは力尽き2分06秒59でフィニッシュ。日本記録に0秒19届かなかったが、高校新で平泳ぎでは7大会ぶりの3冠達成となった。レース後「3冠は嬉しいんですけど、日本記録を目指していたので悔しい」と話した。

女子50mバタフライ決勝では池江璃花子（25、横浜ゴム）がただ一人、派遣標準記録を上回る25秒55をマークし、5連覇を達成した。タイムを狙っていたと話す池江は自身の持つ日本記録（25秒11）に0秒44届かなかった。

若手の活躍が目立つ今大会で35歳の鈴木聡美（ミキハウス）にも注目が集まる。女子200m平泳ぎ決勝では加藤心冨（20、スウィン鴻巣/早稲田大）との激しい戦いが繰り広げられた。加藤が先に浮き上がるも、鈴木もすぐに並んだ。日本記録より速いタイムで50mを折り返すと、100mは加藤が1分8秒83でリード。ラスト50mは、ほぼ横並びで最後は加藤が2分24秒29で鈴木に0秒11差をつけ初優勝を果たした。

※写真は大橋選手



【3日目優勝者】

◆男子100m自由形（派遣標準記録：47秒64）

松元克央 48秒27

◆男子200m個人メドレー（派遣標準記録：1分57秒23）

松下知之 1分55秒71

2位）小島夢貴 1分56秒53 高校新

◆女子100m自由形（派遣標準記録：53秒04）

池本凪沙 54秒84

◆女子200m平泳ぎ（派遣標準記録：2分23秒49）

加藤心冨 2分24秒29

◆男子200m背泳ぎ（派遣標準記録：1分55秒64）

竹原秀一 1分55秒57

◆男子200m平泳ぎ（派遣標準記録：2分09秒32）

大橋信 2分06秒59 高校新

2位）渡辺一平 2分08秒57

◆女子50mバタフライ（派遣標準記録：25秒62）

池江璃花子 25秒55

◆女子200m背泳ぎ（派遣標準記録：2分08秒79）

白井璃緒 2分10秒67