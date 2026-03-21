春の選抜高校野球。新潟県の日本文理は21日、高知農業との初戦に臨み、8対1で快勝しました。



12年ぶり6度目の選抜出場となる日本文理、甲子園初出場で21世紀枠の高知農業との初戦に挑みました。



先手を取りたい日本文理は2回、キャプテン・渡部のヒットなどでワンアウト1塁3塁とするとピッチャーの染谷！



外野フライで3塁ランナーがホームにかえり1点を先制…





さらに8番・安達のレフト前ヒットも生まれこの回、2点を挙げます。4回にも2点を追加した日本文理でしたが、その裏、高知農業に1点を返されます。しかしその後も、日本文理の強打は光ります。2番・吉田がライト前ヒットで流れを作ると…続く3番・秦の左中間を深々と破るタイムリースリーベースヒットで1点を追加！この回、一気に3点を挙げ7対1と大きくリードを広げます。さらに1点を加え、迎えた9回裏、相手のヒットで1アウト・ランナー1塁となりましたが、8回から登板したピッチャー・箕浦がダブルプレーに打ち取りゲームセット。8対1で高知農業に快勝しました。日本文理の2回戦は25日、埼玉県の花咲徳栄と対戦します。渡部倖成主将「自分たちの持ち味が出せた試合かなと思います。鈴木監督の甲子園初勝利をプレゼントできてよかったです。守備での少しのミスや終盤になってからのバッティングが雑に入った部分があったのでそこは修正したい」