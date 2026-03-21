「まさかの14人目!?」「歴史に残る長さ」ATに劇的弾で壮絶なPK戦へ――死闘を制した福岡が開幕戦以来の白星
アビスパ福岡は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。
開幕戦でファジアーノ岡山にPK戦で勝利して以降、６連敗中のホームチームは、11分に先制点を浴びる厳しい戦いを強いられる。22分に辻岡佑真の得点で追いついたが、42分に再びリードを許す展開に。しかし、90＋３分に辻岡がこの日２点目を決め、同点に追いつく。
90分では決着が着かず、特別大会のレギュレーション上、このままPK戦に突入。福岡は14人が成功し、最後はGK小畑裕馬のセーブで、14−13で勝ち切った。
死闘となった。SNS上では「連敗が止まってよかった...」「まさかの14人目!?」「やっと勝った！」「歴史に残る長さ」「こんなに外れないPKも珍しい」「PK長すぎ」「GKがPK蹴るの久しぶりに見た」「ようやく勝てた...」「ハラハラした」といった声が上がっている。
遂に長いトンネルを抜けた福岡。ここから巻き返しなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開幕戦でファジアーノ岡山にPK戦で勝利して以降、６連敗中のホームチームは、11分に先制点を浴びる厳しい戦いを強いられる。22分に辻岡佑真の得点で追いついたが、42分に再びリードを許す展開に。しかし、90＋３分に辻岡がこの日２点目を決め、同点に追いつく。
90分では決着が着かず、特別大会のレギュレーション上、このままPK戦に突入。福岡は14人が成功し、最後はGK小畑裕馬のセーブで、14−13で勝ち切った。
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