「スタメンで見たかったかな」決勝戦に臨むなでしこJの先発11人、谷川萌々子のベンチスタートにファンの反応は？「切り札」「どう使うか難しさもあるよね」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは現地３月21日、女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
注目の一戦に臨む先発11人に、SNS上では「アジアカップ優勝できますように」「アジア制覇見よう」「ラストバトル」「本当の力を見せてやろう」「応援するぞおおおおおお」といった声があがった。
一方で、次代の女子サッカーを担う逸材として注目される谷川萌々子はベンチスタートとなり、「正直いえば谷川選手スタメンで見たかったかな」「ベンチに切り札の谷川」「谷川スタメンちゃうやん」「どう使うか難しさもあるよね」などの意見も見られた。
アジア女王の座をかけた戦いは熾烈なバトルが予想される。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。
12 平尾知佳(GK)
23 大熊 茜(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加(GK)
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
注目の一戦に臨む先発11人に、SNS上では「アジアカップ優勝できますように」「アジア制覇見よう」「ラストバトル」「本当の力を見せてやろう」「応援するぞおおおおおお」といった声があがった。
アジア女王の座をかけた戦いは熾烈なバトルが予想される。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。
12 平尾知佳(GK)
23 大熊 茜(GK)
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー