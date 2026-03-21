女子アジア杯決勝に臨むなでしこJのスタメンが発表。谷川はベンチスタートだ。（C）Getty Images

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　ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは現地３月21日、女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦する。

　試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

１　山下杏也加(GK)
４　熊谷紗希
５　高橋はな
６　古賀塔子
７　宮澤ひなた
９　植木理子
10　長野風花
13　北川ひかる
14　長谷川唯(C)
15　藤野あおば
17　浜野まいか

　注目の一戦に臨む先発11人に、SNS上では「アジアカップ優勝できますように」「アジア制覇見よう」「ラストバトル」「本当の力を見せてやろう」「応援するぞおおおおおお」といった声があがった。

　一方で、次代の女子サッカーを担う逸材として注目される谷川萌々子はベンチスタートとなり、「正直いえば谷川選手スタメンで見たかったかな」「ベンチに切り札の谷川」「谷川スタメンちゃうやん」「どう使うか難しさもあるよね」などの意見も見られた。
 
　アジア女王の座をかけた戦いは熾烈なバトルが予想される。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なお、サブメンバーは以下のとおり。

12 平尾知佳(GK)
23 大熊　茜(GK)
２ 清水梨紗
３ 南　萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
24 成宮　唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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