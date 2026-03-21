Perfume、アリーナツアー＆ドーム公演が映像化！“決断の舞台裏”に迫るドキュメンタリー映画も公開

Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開。

映画公開から約2週間後となる5月27日に、同作のなかでも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録した映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』がリリースされる。

■Perfumeの節目を象徴するふたつの公演が完全版としてパッケージ化

ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、長年にわたり第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎えるなかで下した決断「コールドスリープ」に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品。

華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。

そして映像作品『ネビュラロマンス』には、結成25周年とメジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』から4月20日に行われたファイナル公演を収録。

さらに、周年の締めくくりとして開催された『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の9月23日公演の模様も収録。Perfumeの節目を象徴するふたつの公演が、完全版としてパッケージ化される。

さらに特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となる。

なお、本作はアリーナツアーおよび東京ドーム公演を収録した完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』も同時リリースされる。

映画で描かれる“決断の裏側”を知ったうえで観るライブ映像は、単なる記録を超えた意味を持ち、Perfumeの25年の歩みと未来が交差する作品となっている。

映画とライブ映像、ふたつの作品が連動することで浮かび上がる、Perfumeの“今”と“これから”。そのすべてを体感できるプロジェクトに注目だ。

■リリース情報

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』

2025.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/