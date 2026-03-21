27日に開幕を迎える日本プロ野球。21日には各地で6試合が行われました。

楽天と対戦した巨人は完封勝利で、12球団唯一の2桁勝利に到達。これで首位に浮上しました。この試合では、巨人の先頭打者として打席に向かったキャベッジ選手が推定飛距離132mの豪快な一発。さらに「7番・サード」でスタメン出場した坂本勇人選手が貴重な追加点となる2ランHRを放ちました。投げては、投手陣が無失点リレーを見せました。

日本ハムでは、開幕投手をつとめる伊藤大海投手が奪三振ショー。対したヤクルトの長岡秀樹選手の一発を浴びる場面もありましたが、5回を投げ、被安打3、奪三振8、2失点としました。しかし2番手の新助っ人・ラオ投手が2失点で逆転を許します。打線は反撃ならずゲームセット。首位陥落となりました。

翌22日には、各地でオープン戦最終戦が行われます。

▽21日に行われた6試合の結果

DeNA 7-1 西武広島 7-5 ソフトバンクヤクルト 4-3 日本ハム巨人 3-0 楽天中日 2-2 ロッテ阪神 1-0 オリックス