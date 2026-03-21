◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

世界女子カーリング選手権2026は20日、予選リーグ全日程を終えて、決勝トーナメントへ進む6チームが決まりました。

予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。

女子日本代表(ロコ・ソラーレ)は20日、予選最終戦で9勝2敗で並ぶカナダと激突。勝てば2位以内が決まる一戦で、高いショット成功率の相手に食らいつきますが、5-6で敗戦。9勝3敗で3位通過となりました。

首位通過のスイスは、初戦で日本に黒星を喫して以降、怒とうの11連勝フィニッシュ。最終戦で日本を破った2位カナダとともに、4強入りが決まっています。

4位のスウェーデン、5位の韓国はともに8勝4敗で、両者がプレーオフでも激突。6位のトルコはイタリアとの予選最終戦を勝利し、7勝5敗で最後の6枠目に決定。日本は予選リーグでも敗れたトルコと準決勝をかけたプレーオフに挑みます。

【決勝トーナメント日程】

＜21日＞

▽プレーオフ

スウェーデン vs 韓国日本 vs トルコ

▽準決勝

スイス vs スウェーデンor韓国の勝者

カナダ vs 日本orトルコの勝者

＜22日＞

3位決定戦、決勝

【日本の日程結果】＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6−3 スイス15日 第2戦 ○ 9−5 韓国15日 第3戦 ○ 10−9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4−9 トルコ17日 第5戦 ○ 7−2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3−4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8−6 イタリア18日 第8戦 ○ 8−2 スウェーデン19日 第9戦 ○ 8−3 デンマーク19日 第10戦 ○ 8−7 中国20日 第11戦 ○ 8−1 アメリカ20日 第12戦 ● 5−6 カナダ