今春は『ロンT』どう着る？【グローバルワーク】40・50代のシャレ見え「お手本コーデ」

春コーデで頼りになるアイテムといえば、1枚でもレイヤードでも着やすいシンプルデザインのロンT。ミドル世代が着こなし方に迷ったら、今回紹介する「お手本コーデ」をぜひ参考に。シンプルでも洗練感のあるワンツーコーデや爽やかな春色コーデなど【グローバルワーク】のスタッフさんによる最旬スタイルをピックアップしました。

透け感のあるスカートと合わせた春っぽコーデ

【グローバルワーク】「ヘビロッT猫フォト長袖」\3,990（税込）

シンプルで着まわしやすいカジュアルな白のロンT。きれいめに取り入れるなら、シックな色味のスカートが好相性。今季は、トレンド継続中のブラウンを合わせるのがおすすめです。ロンTはタックインしてメリハリをつけ、ウエストをすっきりと見せるのが◎ 透け感のあるスカートなら、コーデの季節感UPも狙えます。

ボーダーT × 春色カーデで爽やかに

【グローバルワーク】「ヘビロッTEEボーダー長袖」\3,490（税込）

ボーダー柄のロンTは、爽やかな着こなしを作りたいときにぴったり。ペールピンクのカーディガンと合わせれば、一気に春らしい印象に。ジーンズはトレンドのバレルシルエットを選ぶと、美脚も狙えるうえにこなれ感も高まりそう。上品なシューズやアクセサリーを添えれば、大人に似合うコーデが完成。

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writer：Emika.M