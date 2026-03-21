◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節 藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島（２１日・とうスタ）

Ｊ３福島の“カズ”ことＦＷ三浦知良（５９）はホームの藤枝戦でベンチ入りしたものの出場機会はなく、２試合連続でピッチに立つことはできなかった。自身が持つＪリーグ最年長出場記録の更新もお預けとなった。

それでも試合前には、今季から藤枝を率いる槙野智章監督（３８）と笑顔でハグを交わした。福島加入前から対戦を心待ちにしていた相手との再会に、柔らかな表情を見せた。

試合は福島が前半に３点を失う苦しい展開。それでも後半に追いつき、ＰＫ戦までもつれ込んだ。カズはピッチサイドで仲間と肩を組み、戦況を見守った。

試合後は２１歳下の指揮官について言及。「前半を見ても分かるように、いいチーム。強いチームでした」と評価した一方で「非常にスピードのあるチーム。ただ、まだ成長段階だと思う。監督も若いですし、勢いがある」と今後の伸びしろにも期待した。

次回の対戦は藤枝がホームの５月６日。「楽しみにしています。いい準備をしていきます」と語り、次こそはピッチで走る姿を見せることへ意欲をにじませた。