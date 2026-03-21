『魔法使いの夜』第1弾キービジュアル＆ビジュアル解禁映像公開 主人公・蒼崎青子の鮮烈な姿を描く
ufotableが満を持して手掛ける、ゲームブランド・TYPE-MOON原作ビジュアルノベルゲームを原作とした劇場アニメ『魔法使いの夜』（2026年公開）の第1弾キービジュアル＆ビジュアル解禁映像が公開された。
【動画】青い光の中で魔法陣を展開！『魔法使いの夜』迫力のキービジュアル解禁映像
本ビジュアルには、巨大な魔法陣の中心で鋭い眼光を放つ主人公・蒼崎青子の姿が描かれている。「現代に生きる魔法使い。ただし見習い。」というキャッチコピーと共に提示されたこの一枚は、日常と非日常が交錯する本作の世界観を感じさせるキービジュアルとなっている。
ビジュアル解禁映像は、青い光が脈打つなか、蒼崎青子が魔法陣を展開、圧巻の表現によって、第1弾キービジュアルの印象をより鮮明に伝える映像となっており、物語の輪郭が、少しずつ、しかし確実に立ち上がっていくことを予感させる。
【動画】青い光の中で魔法陣を展開！『魔法使いの夜』迫力のキービジュアル解禁映像
本ビジュアルには、巨大な魔法陣の中心で鋭い眼光を放つ主人公・蒼崎青子の姿が描かれている。「現代に生きる魔法使い。ただし見習い。」というキャッチコピーと共に提示されたこの一枚は、日常と非日常が交錯する本作の世界観を感じさせるキービジュアルとなっている。
ビジュアル解禁映像は、青い光が脈打つなか、蒼崎青子が魔法陣を展開、圧巻の表現によって、第1弾キービジュアルの印象をより鮮明に伝える映像となっており、物語の輪郭が、少しずつ、しかし確実に立ち上がっていくことを予感させる。
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