ジャイアンツタイムをあっさり無視？　巨人ルーキーがまさかの“遅刻”を先輩ナインが証言　田中、則本を待たせた大物ぶりが話題「あいつ、寝てました」

山城はオープン戦無失点の快投も話題を呼んでいる（C）産経新聞社

V奪回を目指す巨人はルーキーたちの躍動した姿も期待を集めている。

阪神との開幕戦に抜擢されたのはドラ1ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）、開幕前最終となった3月20日の楽天戦（東京ドーム）に先発し、5回3安打1失点。安定したピッチングで開幕に向け視界良好となった。

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そしてドラフト3位ルーキーの山城京平（亜大）も堅調なパフォーマンスが光る。12日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）でも5回3安打無失点と快投を見せた。オープン戦は2試合に登板し、7.2イニングを7奪三振、無失点、防御率0・00（20日現在）。

そんな期待のルーキーの意外な一面も話題を呼んでいる。

21日に放送された「シューイチ」（日本テレビ系列）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」でドラ3ルーキーの山城に触れる場面があった。

キャンプ中に投手会を主催するため、戸郷翔征がマイクロバスを手配。幹事役を務めた戸郷が人数確認をしたところ、ルーキーの山城がバスに乗ってないことに気が付いたという。

巨人では集合時間の30分前に集まる「ジャイアンツタイム」が通例。マイクロバスには投手最年長の田中将大、今季から移籍してきた則本昂大もすでにスタンバイする中、戸郷が宿舎に呼びにいったところ、集合時刻の約5分後に「うぃーっす」という形で、悪びれる様子もなく、“遅刻”して現れたと戸郷が証言した。