ジャイアンツタイムをあっさり無視？ 巨人ルーキーがまさかの“遅刻”を先輩ナインが証言 田中、則本を待たせた大物ぶりが話題「あいつ、寝てました」
山城はオープン戦無失点の快投も話題を呼んでいる（C）産経新聞社
V奪回を目指す巨人はルーキーたちの躍動した姿も期待を集めている。
阪神との開幕戦に抜擢されたのはドラ1ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）、開幕前最終となった3月20日の楽天戦（東京ドーム）に先発し、5回3安打1失点。安定したピッチングで開幕に向け視界良好となった。
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そしてドラフト3位ルーキーの山城京平（亜大）も堅調なパフォーマンスが光る。12日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）でも5回3安打無失点と快投を見せた。オープン戦は2試合に登板し、7.2イニングを7奪三振、無失点、防御率0・00（20日現在）。
そんな期待のルーキーの意外な一面も話題を呼んでいる。
21日に放送された「シューイチ」（日本テレビ系列）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」でドラ3ルーキーの山城に触れる場面があった。
キャンプ中に投手会を主催するため、戸郷翔征がマイクロバスを手配。幹事役を務めた戸郷が人数確認をしたところ、ルーキーの山城がバスに乗ってないことに気が付いたという。
巨人では集合時間の30分前に集まる「ジャイアンツタイム」が通例。マイクロバスには投手最年長の田中将大、今季から移籍してきた則本昂大もすでにスタンバイする中、戸郷が宿舎に呼びにいったところ、集合時刻の約5分後に「うぃーっす」という形で、悪びれる様子もなく、“遅刻”して現れたと戸郷が証言した。
さらに目撃談は続く。辻岡義堂アナウンサーの直撃にベテランの田中は山城の“強心臓ぶり”に苦笑しつつ、投手会の集合時刻に現れなかった理由を「絶対に寝落ち」と断言。その理由として「あいつ、寝てました」と投手会の最中にも居眠りをする様子があったと明かすと辻岡アナウンサーも驚きを隠せなかった。
番組内ではほかにも山城の驚愕のエピソードが披露され、本人も反省しきりの様子を示していた。
プロ入り直後のルーキーはその生活に慣れるにも一苦労とされる。また、ジャイアンツタイムに動じなかった新人としては、過去には松井秀喜氏などの大物もいる。果たしてその強心臓がシーズンではどんな快投に繋がっていくのか。背番号36の様々な面も今後クローズアップされていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]