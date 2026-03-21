◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島（音羽山）が、２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。霧島は大関・安青錦（安治川）に敗れ、２敗目となったが、追う横綱・豊昇龍（立浪）と西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、ともに黒星で４敗に後退し、霧島の賜杯獲得となった。

霧島は２日目に、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に敗れたものの、３日目からは、強い当たりから主導権を握っての速い相撲で快進撃を続け、１２日目には優勝を争う横綱・豊昇龍に勝利するなどで栄冠をつかんだ。

霧島は、先々場所は東前頭２枚目で１１勝、先場所は関脇で１１勝。今場所は現在、１２勝。大関昇進の目安は「三役で直近３場所で３３勝」だが、霧島はすでに３４勝を挙げ、大関復帰の可能性がある。復帰となれば、１９６９年名古屋場所以降、大関から降下した場所で１０勝以上という特例以外で、魁傑、照ノ富士に続いて３例目。

◆霧島 鉄力（きりしま・てつお、本名＝ビャンブチュルン・ハグワスレン）１９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノドゥ県出身、２９歳。陸奥部屋に入門し、霧馬山のしこ名で２０１５年夏場所、初土俵。２０年初場所、新入幕。２３年春場所、新関脇で初優勝。同夏場所後に大関昇進。師匠のしこ名を受け継ぎ、霧島に改名。同九州場所で２度目の優勝。２４年４月、陸奥親方の定年退職に伴い、音羽山部屋に転籍。同年夏場所後、在位６場所で大関から陥落。１８６センチ、１４９キロ。