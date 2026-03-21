◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）

前日最終オッズが３月２１日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は、歴代最多の当レース８勝を挙げる武豊騎手とコンビを組む（１）アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で２・９倍。２４年の菊花賞で３着に入り、昨年の目黒記念を制しており実績上位だ。２５年のセントライト記念３着、菊花賞５着の（６）レッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）が３・５倍で２番人気。３連勝中の上がり馬で、２３年のセレクトセール１歳セッションで３億１０００万円の高値がついた（５）ダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）が４・０倍で続く。

以下は昨年の日経賞の覇者（７）マイネルエンペラー（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ゴールドシップ）が８・１倍、前走の日経新春杯で２着に好走した（３）ファミリータイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）が９・３倍。出走１０頭中５頭が単勝１０倍を切っており、上位は混戦模様だ。

馬連は（１）―（５）が５・５倍で１番人気。（１）―（６）が７・１倍、（５）―（６）が８・３倍で続き、アドマイヤテラ、レッドバンデ、ダノンシーマの３頭を中心に売れている。

３連単の１番人気は（５）→（１）→（６）で２７・２倍。（１）→（５）→（６）が３０・５倍、（５）→（６）→（１）が３４・４倍で続く。３７番人気の（６）→（５）→（４）の９９・７倍までが、１００倍を切る組み合わせとなっている。