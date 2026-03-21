◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

スピード自慢の３歳馬１７頭立てで行われ、２番人気のタガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は４着に敗れた。

斎藤新騎手を背に五分のスタートを切ると、後方１３番手で末脚を温存。直線に入るとなかなか外に出せなかったが、前が開いた残り３００メートル過ぎから一気にスパート。上がり最速３３秒１の末脚を駆使したが、３着に半馬身差届かなかった。

同馬は２走前の秋明菊賞で２勝目を挙げて、前走はＧ１の朝日杯ＦＳ（８着）に挑戦した。

勝ったのは単勝１・６倍と断然人気のダイヤモンドノットで、勝ち時計の１分１９秒８。２１年にルークズネストがマークした１分２０秒１を上回るレースレコードを更新した。３着には４番人気のフクチャンショウ（横山武史騎手）が入った。

斎藤新騎手（タガノアラリア＝４着）「いい脚を使える馬。しまいを生かす競馬をしました。３コーナーで狭くなって、もったいないところもありましたが、それでも伸びてくれました」