「仮面ライダーガヴ」主演・知念英和、FANTASTICSメンバー2人とカフェで遭遇 3ショットに「マスク姿でも全員イケメン」「豪華すぎる」と驚きの声続々
【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の知念英和が21日までに、自身のXを更新。FANTASTICSのメンバーと遭遇したことを明かし、反響が寄せられている。
【写真】「運命の再会」21歳ライダー俳優が遭遇したLDHイケメンコンビ
この日、知念は「カフェでばったり再会しました！」と添えてFANTASTICSの木村慧人、中島颯太とのプライベートショットを公開。「これは夢なのか…！」と驚きを隠せない様子を見せている。3人は映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』（2025）で共演している。
この投稿には「運命の再会」「マスク姿でも全員イケメン」「すごい偶然」「引き寄せ合ってる」「奇跡」「豪華すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「運命の再会」21歳ライダー俳優が遭遇したLDHイケメンコンビ
◆知念英和、木村慧人＆中島颯太とカフェで遭遇
この日、知念は「カフェでばったり再会しました！」と添えてFANTASTICSの木村慧人、中島颯太とのプライベートショットを公開。「これは夢なのか…！」と驚きを隠せない様子を見せている。3人は映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』（2025）で共演している。
◆知念英和の投稿に反響
この投稿には「運命の再会」「マスク姿でも全員イケメン」「すごい偶然」「引き寄せ合ってる」「奇跡」「豪華すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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