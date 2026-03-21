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■全国の22日（日）の天気

東シナ海に前線がのび、前線上に発生する低気圧が九州南部に近づきそうです。九州は昼頃から雨が降り出し、夕方から夜にかけては、中国四国や近畿まで雨の範囲が広がるでしょう。東日本や北日本は、晴れますが、午後は東日本も雲が多くなりそうです。ただ、天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和になりそうです。

朝の気温は北日本や北陸で0℃前後の所が多く、西日本でも霜のおりる所があるでしょう。日中は全国的に気温が上がり、札幌でも今年初めて10℃に届きそうです。西・東日本は15℃〜20℃くらいの所が多く、サクラの開花が進むでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　 -1℃（±0　平年並み）
仙台　　　1℃（±0　3月中旬）
新潟　　　0℃（-3　2月中旬）
東京都心　5℃（＋1　3月中旬）
名古屋　　3℃（-1　2月下旬）
大阪　　　5℃（±0　3月上旬）
広島　　　6℃（＋1　平年並み）
高知　　　7℃（±0　平年並み）
福岡　　　8℃（＋1　平年並み）
鹿児島　 14℃（＋1　4月下旬）
那覇　　 19℃（±0　4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　10℃（＋6　4月上旬）
仙台　　　12℃（＋2　平年並み）
新潟　　　15℃（＋6　4月上旬）
東京都心　17℃（±0　4月上旬）
名古屋　　17℃（-1　平年並み）
大阪　　　17℃（＋1　4月上旬）
広島　　　16℃（-1　平年並み）
高知　　　18℃（±0　平年並み）
福岡　　　18℃（-2　4月上旬）
鹿児島　　20℃（＋1　4月上旬）
那覇　　　26℃（＋2　5月上旬）

■全国の週間予報

来週は短い周期で天気が変わる見込みです。3連休明けの23日は、西・東日本で午前を中心に雨が降り、北海道でも一時的に雨が降るでしょう。24日は、東日本や北日本を中心に晴れますが、25日は九州から関東で雨が降り、28日も全国的に曇りや雨になりそうです。

気温はこの先高めで、サクラの開花は順調に進みそうです。ただ、晴れる日は少なくなりますので、最新の予報を確認しながらお花見の計画を立てて下さい。