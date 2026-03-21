■全国の22日（日）の天気

東シナ海に前線がのび、前線上に発生する低気圧が九州南部に近づきそうです。九州は昼頃から雨が降り出し、夕方から夜にかけては、中国四国や近畿まで雨の範囲が広がるでしょう。東日本や北日本は、晴れますが、午後は東日本も雲が多くなりそうです。ただ、天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和になりそうです。

朝の気温は北日本や北陸で0℃前後の所が多く、西日本でも霜のおりる所があるでしょう。日中は全国的に気温が上がり、札幌でも今年初めて10℃に届きそうです。西・東日本は15℃〜20℃くらいの所が多く、サクラの開花が進むでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 -1℃（±0 平年並み）

仙台 1℃（±0 3月中旬）

新潟 0℃（-3 2月中旬）

東京都心 5℃（＋1 3月中旬）

名古屋 3℃（-1 2月下旬）

大阪 5℃（±0 3月上旬）

広島 6℃（＋1 平年並み）

高知 7℃（±0 平年並み）

福岡 8℃（＋1 平年並み）

鹿児島 14℃（＋1 4月下旬）

那覇 19℃（±0 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 10℃（＋6 4月上旬）

仙台 12℃（＋2 平年並み）

新潟 15℃（＋6 4月上旬）

東京都心 17℃（±0 4月上旬）

名古屋 17℃（-1 平年並み）

大阪 17℃（＋1 4月上旬）

広島 16℃（-1 平年並み）

高知 18℃（±0 平年並み）

福岡 18℃（-2 4月上旬）

鹿児島 20℃（＋1 4月上旬）

那覇 26℃（＋2 5月上旬）

■全国の週間予報

来週は短い周期で天気が変わる見込みです。3連休明けの23日は、西・東日本で午前を中心に雨が降り、北海道でも一時的に雨が降るでしょう。24日は、東日本や北日本を中心に晴れますが、25日は九州から関東で雨が降り、28日も全国的に曇りや雨になりそうです。

気温はこの先高めで、サクラの開花は順調に進みそうです。ただ、晴れる日は少なくなりますので、最新の予報を確認しながらお花見の計画を立てて下さい。