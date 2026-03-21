事務所退所・はらぺこツインズ、2ショットで意気込みつづる そっくりな2人にエール続々「無理なく活動してくださいね」
双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が21日、それぞれXを更新。2ショットを公開するとともに改めて事務所を退所することを報告した。
【写真】そっくり！改めて事務所を退所することを報告したはらぺこツインズ
かこは「事務所退所のご報告をさせていただきましたが、YouTubeやSNS、メディアでの活動は今後も変わらず続けていく予定です これからもはらぺこツインズをよろしくお願いします」と投稿。写真にはおそろいの服でピースする2ショットを披露した。
あこは「事務所を退所するご報告をさせていただきましたが、YouTube活動、SNS、メディアでの活動は続けていきます！ありがたいことにテレビのお仕事もさせていただいておりますので、そちらも引き続き頑張っていきたいと思っております！今後もはらぺこツインズをよろしくお願いします」と呼び掛けた。写真では同じく2ショットを公開した。
2人の投稿には「これからも無理なく活動してくださいね」「可愛いお2人が大好きです」などのコメントが寄せられている。
【写真】そっくり！改めて事務所を退所することを報告したはらぺこツインズ
かこは「事務所退所のご報告をさせていただきましたが、YouTubeやSNS、メディアでの活動は今後も変わらず続けていく予定です これからもはらぺこツインズをよろしくお願いします」と投稿。写真にはおそろいの服でピースする2ショットを披露した。
2人の投稿には「これからも無理なく活動してくださいね」「可愛いお2人が大好きです」などのコメントが寄せられている。