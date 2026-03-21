事務所退所・はらぺこツインズ、2ショットで意気込みつづる そっくりな2人にエール続々「無理なく活動してくださいね」

事務所退所・はらぺこツインズ、2ショットで意気込みつづる そっくりな2人にエール続々「無理なく活動してくださいね」