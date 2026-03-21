「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）

愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートル平泳ぎでは、１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が派遣標準記録（２分９秒３２）を上回る世界ジュニア新記録の２分６秒５９で泳ぎ、５０メートル、１００メートルに続いて優勝。２０２１年に佐藤翔馬が記録した２分６秒４０の日本記録にはわずか０秒１９及ばなかったが、２０１８年大会の小関也朱篤以来、８年ぶりの平泳ぎ３冠を達成した。

最初の５０メートルで体１つ抜け出すと、前半の１００メートルを世界記録を上回るラップで入った。世界記録、日本記録とものラスト５０メートルで届かなかったが、堂々の記録。ただ、「日本記録を目指していたので。３冠はとてもうれしいんですけど、日本記録出せなくてとても悔しいです」と、冷静に振り返り「今回５９秒で入れたので、次は前半５９秒で入って後半耐えれるようになって世界記録を出したい」と、見据えた。

大阪府枚方市出身で、平泳ぎのレジェンド・北島康介氏が五輪２大会連続２冠を達成した０８年北京五輪の翌年に生まれた新世代。祖父母と母の影響で３歳から水に親しみ、小学３年から競技を本格開始した。五輪王者のアダム・ピーティ（イギリス）や世界記録保持者の覃海洋（中国）の泳ぎを参考に自分のフォームを作り上げ、身長１６９センチの小柄な体格を生かしたハイテンポな泳ぎを武器にする。

昨年の代表選考会は２００メートル４位だったが、同年７月の近畿高校選手権では世界選手権優勝タイムを上回る２分６秒９１をマーク。今回の日本選手権では、１００メートル平泳ぎで５８秒６７をたたき出して日本記録を更新し、“２８年ロサンゼルス五輪の星”として一気に注目を集めた。

派遣標準記録も突破し、自身初のシニア代表入りは確実。２８年ロサンゼルス五輪までは残り２年。日本のお家芸復活へ新星が誕生した。