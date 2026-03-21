“カップ焼きそば”や好きなお酒も節約しているけど…28歳女性が物価高でも「削りたくない」と語るもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【岩手県在住28歳女性、1カ月の出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート
・職業：飲食業（コーヒーのキッチンカー）
・年収：650万円
・貯蓄：0円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：3万円
・交際費：2万〜3万円
・電気代：7000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：5万〜6万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「カップ焼きそばの『明星 一平ちゃん』や生野菜、牛乳です。物価高で、スーパーやドラッグストアでの買い物で会計が少し高いと感じるようになってきています。お菓子や今すぐ必要ないと思ったものなどは極力買わずに節約しています」
買わなくなった生野菜は、「冷凍のカット野菜」で代用しているそう。食品の買い物の苦労が垣間見えます。
「大手メーカーなどのお気に入りのお酒を控え、スーパーで売っている安いメーカーのお酒を飲むようにしています」
暮らしの中の楽しみさえも、我慢せざるを得ない厳しさがうかがえます。
「スーパーで昼食の弁当を探していたのですが、弁当も値上がりしていて、棚に戻しました。結局悩みに悩んでカップラーメンを購入しました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「お酒と国産肉」代だけは削りたくないといいます。
「お酒は大好きなので、安いものに代用したりしてでも、飲みたいと思っています」
女性のように、何に出費するか主体的に決めて家計にメリハリをつけていくことが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「極力買わずに節約してます」今回紹介するのは、岩手県に住む28歳女性の生活実態です。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート
・職業：飲食業（コーヒーのキッチンカー）
・年収：650万円
・貯蓄：0円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：3万円
・交際費：2万〜3万円
・電気代：7000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・車の維持費：5万〜6万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「カップ焼きそばの『明星 一平ちゃん』や生野菜、牛乳です。物価高で、スーパーやドラッグストアでの買い物で会計が少し高いと感じるようになってきています。お菓子や今すぐ必要ないと思ったものなどは極力買わずに節約しています」
買わなくなった生野菜は、「冷凍のカット野菜」で代用しているそう。食品の買い物の苦労が垣間見えます。
お気に入りのお酒も控えて……女性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「大手メーカーなどのお気に入りのお酒を控え、スーパーで売っている安いメーカーのお酒を飲むようにしています」
暮らしの中の楽しみさえも、我慢せざるを得ない厳しさがうかがえます。
物価高でもこれだけは削れないまた最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「スーパーで昼食の弁当を探していたのですが、弁当も値上がりしていて、棚に戻しました。結局悩みに悩んでカップラーメンを購入しました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「お酒と国産肉」代だけは削りたくないといいます。
「お酒は大好きなので、安いものに代用したりしてでも、飲みたいと思っています」
女性のように、何に出費するか主体的に決めて家計にメリハリをつけていくことが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)