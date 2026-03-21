田中将大、里田まい夫妻が、3月20日に14回目の結婚記念日を迎えた。田中と里田がそれぞれのInstagramから結婚記念日を報告し、ツーショットをアップしている。

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田中は「本日3月20日は14度目の結婚記念日」「妻は1日仕事で忙しかったから今度誕生日と一緒にお祝いやな」と綴り、所属するプロ野球・読売ジャイアンツの那覇キャンプで撮影した里田との記念写真を公開。里田も「15年目に突入！速い～」「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と記し、ペアルックでのツーショットに、マウンドで田中の腰を抱く微笑ましい写真を上げている。

コメント欄には「いつまでもお似合い」「幸せそう」など祝福の声が寄せられている。

田中が綴っている“妻の仕事“とは、20日に開催された里田が所属するアップフロントグループ主催のイベント『木下グループPresents カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement』で、13年ぶりの参加が話題となっている。

（文=リアルサウンド編集部）