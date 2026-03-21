“はぴだんぶい”のスイーツビュッフェ、ヒルトン福岡で開催へ！ 限定ポーチ付きプランも用意
サンリオの人気ユニット“はぴだんぶい”とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「Come travel with us〜はぴだんぶいの福岡探検〜」が、4月29日（水・祝）〜6月28日（日）の期間、福岡・福岡市にあるヒルトン福岡シーホークで開催される。
【写真】描き下ろしイラストをデザイン！ ポーチ付きプランも用意
■九州で初開催！
今回“土・日・祝日”限定で開催される「Come travel with us〜はぴだんぶいの福岡探検〜」は、“はぴだんぶいと一緒に巡る福岡”をテーマにした期間限定のスイーツビュッフェ。
ラインナップには、バッドばつ丸へのサプライズケーキをイメージした「バッドばつ丸へのサプライズ」に加え、バナナ風味のマカロン「ポチャッコのマカロンラリー」や、夏気分を感じるゼリー「ハンギョドンの海水浴」といった全19種類のスイーツが並ぶ。
また、ひるのペックルの焼き印がキュートな明太ポテトバーガー「あひるのペックル バーガー」をはじめとした全6種類のセイボリーがそろうほか、開始15分前に楽しめるスイーツの撮影タイムや来場特典のフライトチケットをイメージしたステッカーの配布も行われる。
さらに、描き下ろしデザインをあしらったかわいいポーチが付いた「トラベルポーチ付きスイーツビュッフェプラン」が登場。各日20人限定で、なくなり次第終了となる。
【写真】描き下ろしイラストをデザイン！ ポーチ付きプランも用意
■九州で初開催！
今回“土・日・祝日”限定で開催される「Come travel with us〜はぴだんぶいの福岡探検〜」は、“はぴだんぶいと一緒に巡る福岡”をテーマにした期間限定のスイーツビュッフェ。
また、ひるのペックルの焼き印がキュートな明太ポテトバーガー「あひるのペックル バーガー」をはじめとした全6種類のセイボリーがそろうほか、開始15分前に楽しめるスイーツの撮影タイムや来場特典のフライトチケットをイメージしたステッカーの配布も行われる。
さらに、描き下ろしデザインをあしらったかわいいポーチが付いた「トラベルポーチ付きスイーツビュッフェプラン」が登場。各日20人限定で、なくなり次第終了となる。