◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)

楽天は引き分け挟み4連敗。オープン戦は10敗目を喫しました。

初回、昨季までの同僚であるハワード投手から2本の安打で得点圏にランナーを置きますが、2アウト2、3塁の好機で5番の小郷裕哉選手はアウトコースいっぱいの151キロストレートに手が出ず。見逃し三振でチャンスを逃します。

すると直後の守りでは、先発の瀧中瞭太投手がキャベッジ選手に特大の先頭打者アーチを浴び、先制点を献上。出鼻をくじかれます。

先制点を許した瀧中投手は、3回まで毎回ランナーを出しながらも緩急を交え、粘りの投球。5回は先頭打者に四球を与えたところで80球に到達し、降板します。

2番手の加治屋蓮投手は2つの四球で2アウト満塁としますが、代打の大城卓三選手を変化球で空振り三振。窮地を脱します。

しかし6回は左腕の泰勝利投手が坂本勇人選手にオープン戦1号となる2ランを献上。追加点を許しました。

反撃したい打線は、8回に田中瑛斗投手から1アウト3塁の好機をつくります。ここで巨人が左腕の中川皓太投手を送り込み、楽天はゴンザレス選手、佐藤直樹選手と右打者の代打を送りましたが、凡打に倒れて得点を奪えず。

終わってみれば4安打と打線が沈黙。引き分けを挟み4連敗で、オープン戦10敗目を喫しています。

また投手陣では、7回に昨季52試合で防御率1.07とチームを支えた西口直人投手が4番手として登板。ところが先頭打者に四球を与えたところで、伊藤光選手がベンチにサインを送り、コーチやスタッフがマウンドに集まります。アクシデントがあったのか、わずか5球で緊急降板となりました。一方、西口投手が降板後、巨人から移籍した田中千晴投手が急きょ登板。古巣の本拠地で1回無失点に抑えています。