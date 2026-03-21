今夜「BTS」3年半ぶり全員復帰公演　世界中からソウルに最大26万人集結へ　韓国政府が1万5千人動員し異例の警戒態勢

韓国で21日夜、世界的人気グループ「BTS」の復帰公演が開かれます。

最大で26万人の来場が見込まれる中、政府は異例の警戒態勢を敷いています。

現場から、FNNソウル支局・濱田洋平記者が中継でお伝えします。

BTSの復帰公演はソウル中心部の光化門（クァンファムン）広場で午後8時から開かれます。

会場周辺にはチケットを持っていないファンも含め、すでに多くの人が集まっています。

BTSはメンバーが兵役のため22年にグループ活動を休止していて、メンバー全員が揃うのは今回約3年半ぶりです。

その姿を一目見ようと、世界中から最大で26万人が集まるとみられています。

日本からのファン：

ずっと待っていたので楽しみ。

イタリアからのファン：

また全員が一緒にいるところを見られるのが楽しみ。

韓国政府は安全対策として約1万5000人を配置し、大規模な交通規制に加え、金属探知機ゲートを約30カ所に設置しています。

また、警察が結婚式の参列者をバスで輸送するなど、混雑を避ける対応も取られています。

韓国では、159人が亡くなった4年前の雑踏事故を踏まえ安全対策が強化されていて、公演終了後の観客の帰宅時にも混雑の管理が大きな課題となります。