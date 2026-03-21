【Ｒ―１】日本一のピン芸人を競う戦い、頂点が今夜決定 トップバッター・しんやからスタート、６１７１人から勝ち抜いた９人が優勝賞金５００万円を狙う
日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送される。
史上最多６１７１人がエントリーした今大会。しんや（吉本興業）、今井らいぱち（吉本興業）、渡辺銀次（吉本興業）、ななまがり 初瀬（吉本興業）、さすらいラビー 中田（太田プロダクション）、真輝志（吉本興業）、ルシファー吉岡（マセキ芸能社）、九条ジョー（吉本興業）、トンツカタン お抹茶（プロダクション人力舎）の９人がこのネタ順で優勝賞金５００万円を競う。
審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの７人が務める。
◆Ｒ―１グランプリ歴代優勝者
▽第１回 だいたひかる
▽第２回 浅越ゴエ
▽第３回 ほっしゃん。（星田英利）
▽第４回 博多華丸
▽第５回 なだぎ武
▽第６回 なだぎ武
▽第７回 中山功太
▽第８回 あべこうじ
▽第９回 佐久間一行
▽第１０回 ＣＯＷＣＯＷ 多田
▽第１１回 三浦マイルド
▽第１２回 やまもとまさみ
▽第１３回 じゅんいちダビッドソン
▽第１４回 ハリウッドザコシショウ
▽第１５回 アキラ１００％
▽第１６回 濱田祐太郎
▽第１７回 粗品
▽第１８回 野田クリスタル
▽第１９回 ゆりやんレトリィバァ
▽第２０回 お見送り芸人しんいち
▽第２１回 田津原理音
▽第２２回 街裏ぴんく
▽第２３回 友田オレ