Ｒ―１グランプリ２０２６のロゴ

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　日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送される。

　史上最多６１７１人がエントリーした今大会。しんや（吉本興業）、今井らいぱち（吉本興業）、渡辺銀次（吉本興業）、ななまがり 初瀬（吉本興業）、さすらいラビー 中田（太田プロダクション）、真輝志（吉本興業）、ルシファー吉岡（マセキ芸能社）、九条ジョー（吉本興業）、トンツカタン お抹茶（プロダクション人力舎）の９人がこのネタ順で優勝賞金５００万円を競う。

　審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの７人が務める。

　◆Ｒ―１グランプリ歴代優勝者

　▽第１回　だいたひかる

　▽第２回　浅越ゴエ

　▽第３回　ほっしゃん。（星田英利）

　▽第４回　博多華丸

　▽第５回　なだぎ武

　▽第６回　なだぎ武

　▽第７回　中山功太

　▽第８回　あべこうじ

　▽第９回　佐久間一行

　▽第１０回　ＣＯＷＣＯＷ　多田

　▽第１１回　三浦マイルド

　▽第１２回　やまもとまさみ

　▽第１３回　じゅんいちダビッドソン

　▽第１４回　ハリウッドザコシショウ

　▽第１５回　アキラ１００％

　▽第１６回　濱田祐太郎

　▽第１７回　粗品

　▽第１８回　野田クリスタル

　▽第１９回　ゆりやんレトリィバァ

　▽第２０回　お見送り芸人しんいち

　▽第２１回　田津原理音

　▽第２２回　街裏ぴんく

　▽第２３回　友田オレ