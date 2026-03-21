日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送される。

史上最多６１７１人がエントリーした今大会。しんや（吉本興業）、今井らいぱち（吉本興業）、渡辺銀次（吉本興業）、ななまがり 初瀬（吉本興業）、さすらいラビー 中田（太田プロダクション）、真輝志（吉本興業）、ルシファー吉岡（マセキ芸能社）、九条ジョー（吉本興業）、トンツカタン お抹茶（プロダクション人力舎）の９人がこのネタ順で優勝賞金５００万円を競う。

審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの７人が務める。

◆Ｒ―１グランプリ歴代優勝者

▽第１回 だいたひかる

▽第２回 浅越ゴエ

▽第３回 ほっしゃん。（星田英利）

▽第４回 博多華丸

▽第５回 なだぎ武

▽第６回 なだぎ武

▽第７回 中山功太

▽第８回 あべこうじ

▽第９回 佐久間一行

▽第１０回 ＣＯＷＣＯＷ 多田

▽第１１回 三浦マイルド

▽第１２回 やまもとまさみ

▽第１３回 じゅんいちダビッドソン

▽第１４回 ハリウッドザコシショウ

▽第１５回 アキラ１００％

▽第１６回 濱田祐太郎

▽第１７回 粗品

▽第１８回 野田クリスタル

▽第１９回 ゆりやんレトリィバァ

▽第２０回 お見送り芸人しんいち

▽第２１回 田津原理音

▽第２２回 街裏ぴんく

▽第２３回 友田オレ