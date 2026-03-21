ＴＢＳラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」（月〜金曜・午後５時）に出演していたフリーの南部広美アナウンサーが、体調不良のため番組を降板することが２１日までに同番組の公式サイトや公式Ｘで発表された。

サイトでは「リスナーの皆様に、番組から大切なお知らせがあります」の書き出しで、「昨年末から体調不良でお休みしている南部広美さんですが、この３月をもって、正式に番組から離れることになりました」と報告。

詳細については「南部さんは昨年末に体調を崩して入院し、退院後も治療を続けています。病名や病状については、プライバシーに関わり、また病名などが独り歩きすることで、同じ病気の方に不安を与えかねないということから、ご本人の希望で現時点での公表は控えさせていただきます」としたが、「ただ、回復にはまだ長い時間がかかる見込みで、仕事への復帰のめどがたたない状態が続いています」と伝えた。

続けて「番組、そしてＴＢＳラジオとしては、まずは療養を最優先していただき、そのうえで、いつまででも復帰を待つ、また必要な調整や配慮を行うということをご本人にお伝えしてきました。そして、この間、片桐千晶さんをはじめ複数の方にピンチヒッターを務めていただき、番組を継続してまいりました。しかし、こうした状況が続く中で、南部さんご本人から、『現状では復帰のめどがまったく立たないため、番組を降板させて欲しい』という申し出がありました」と経緯を説明した。

「２０１３年４月に『荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ‐２２』としてスタートし、１３年近くもの間、この番組は南部広美さんとともにありました。本当に様々なことがあり、多くの時間を一緒に過ごしてきました。番組にとっても本当に寂しく、辛い決断ではありますが、今は何よりも、南部さんが、ご自身の回復に専念できる環境を作ることが一番だと考え、今回のお申し出を受け入れることにしました。南部さんがお休みの間、多くのリスナーの方から、心配の声や励ましの声をいただきました。リスナーの皆さんにとっても、南部さんの声、そして温かい人柄は、番組の大きな柱として欠かせない存在だったと思います」とつづった。

また「現時点では南部さんご本人からの挨拶はできませんが、長い間お世話になったリスナーの皆さんにメッセージを伝えたい、という思いを持っていらっしゃるということですので、今しばらくお待ちください。４月以降は、片桐千晶さんに月・木・金曜日、そしてＴＢＳアナウンサーの山本恵里伽さんに火曜日、日比麻音子さんに水曜日を担当していただき、新たな体制でこれからも『荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ』をお届けしていきます」と伝えた。

月、木、金曜を担当する片桐千晶アナは自身のＸで「リスナーの皆さんの声を読みながら南部さんの存在の大きさを改めて感じています。チキさんの『共にある』という言葉の重み、またいつか南部さんの元気な声が聴きたいという気持ちを胸に置いたまま、一生懸命頑張ります。頑張りたいです。どうかよろしくお願い致します」と思いをポストした。