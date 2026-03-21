元放送作家の長谷川良品氏が２１日までに自身のＸを更新。受信料に関するＮＨＫの井上樹彦会長の説明に持論を唱えた。



朝日新聞による井上会長のインタビュー記事が話題となっている。同会長は「（受信料は）受信の対価と思われているかもしれないが、そうではない。『豊かで良い放送』には、例えば災害時のどうしても国民に伝えねばならない放送も含まれている。そのための財源を公平に負担してもらうのがＮＨＫ。有料配信やスクランブル方式などとは相いれない。この制度の意義について、もっと理解してもらわないといけない。この制度自体はやっぱり最上だと思います」とコメント。

これを引用した長谷川氏は「まるで社会保障制度のようなレトリックで苦笑。百歩譲って仮にそうなのであればドラマやバラエティ等のエンタメを分離して受信料を半額以下にすればいい」と持論を展開。

また、一般のユーザーから「ＮＨＫ受信料は会長が述べた通りの位置付け＝特殊な負担金、である。問題はその解釈が現代に相応しいか？ だ」と指摘を受けると「その社会保障制度のような『特殊な負担金』とやらの理解を得るには今のエンタメ重視の建付けでは矛盾が生じ納得を得られない、と言っているんだよ」と説明した。