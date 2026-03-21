◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

スピード自慢の３歳馬１７頭立てで行われ、８番人気のエイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）が２着に入った。

好スタートから２番手を追走。最後の直線も粘ったが、最後に勝ち馬にかわされてしまった。

同馬はホッカイドウ競馬の門別でデビュー。中央移籍初戦となった函館２歳Ｓではレイチェル・キング騎手とのコンビで逃げ切り、現３歳世代の重賞一番星。デイリー杯２歳Ｓは４着だったが、１ハロン距離短縮された今回は、持ち前のスピードを生かした競馬で銀メダルを獲得した。

勝ったのは単勝１・６倍と断然人気のダイヤモンドノットで、勝ち時計の１分１９秒８。２１年にルークズネストがマークした１分２０秒１を上回るレースレコードを更新した。３着には４番人気のフクチャンショウ（横山武史騎手）が入った。

川又賢治騎手（エイシンディード＝２着）「勝ち馬が強かったというのはありますが、やりたい競馬はできました。馬は素直。最後は決め手の差があったかもしれないけど、１４００メートルがもつというのは分かりました。これが次につながれば、１６００メートルでもいいと思います」

横山武史騎手（フクチャンショウ＝３着）「スタートを決めて、いい位置を取れて、伸びてはいるんですけどね。京王杯（２歳Ｓ）では圧倒的な差をつけられた勝ち馬との差は詰めています。よく頑張ってくれているんですけど」

斎藤新騎手（タガノアラリア＝４着）「いい脚を使える馬。しまいを生かす競馬をしました。３コーナーで狭くなって、もったいないところもありましたが、それでも伸びてくれました」

吉村誠之助騎手（フォーゲル＝５着）「もう少し前に壁をつくれて、５０メートルでも折り合いがついていればよかったんですけど。力んでいる時間が長かった」

小沢大仁騎手（タマモイカロス＝６着）「前回の競馬を見て、１４００メートルはいいと思っていました。大外枠で枠の並びも厳しかったです。その中で直線に向いた時の雰囲気は悪くなかったですが、最後に止まってしまいました」

三浦皇成騎手（ハッピーエンジェル＝９着）「中京は２回目ですが、前回も結果が出ていなかった。返し馬から乗りやすすぎましたし、体も減っていた。長距離輸送がこたえたかもしれません」

杉原誠人騎手（タイセイアストロ＝１０着）「スタートが課題で気をつけていたけど、うまく出れなかった。ペースも思ったより落ち着いてしまった。馬の力を信じて、外へ回したのですが…。まだまだ、これからの馬です」

松若風馬騎手（メイクワンズデイ＝１１着）「内枠でリズムよく運びましたが、テンションが上がってきています。返し馬から気負っていました」