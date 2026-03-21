女優の小泉今日子（60）が20日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。「八千草薫さんに似てる」と絶賛する人気女優を明かした。

この日は女優の小林聡美がゲスト出演。14歳で女優デビューし、1988年にはフジテレビ「やっぱり猫が好き」に出演し、個性派女優しての地位を確立。その後も、さまざまな作品で自然体の演技で唯一無二の存在感を放ち続けている。一方、20代からエッセイストとしても活動。2024年には歌手デビューもし、コンサートも行った。

MCの笑福亭鶴瓶が「言うてたわ、八千草薫さんに似てると」とコメント。小林が「誰が？」と聞くとと、鶴瓶が「そっちが」と小林のことであると指摘。さらに驚いた小林が「誰が言ったんですか？」とたずねると、鶴瓶は「キョンキョンや」と女優の小泉今日子を取材したことを明かした。

小林が「え〜！ありがとうございます」と感謝。鶴瓶は「この人ももかっこええよな。同い年なんやろ？」と質問。小林は「学年が同じ学年。生まれ年は、今日子ちゃんの方が1年遅いけど」とした。

2人は朝日放送のドラマ「女の一生」（1985年）でお互い10代で初共演し、多くの作品で共演してきたという。「たまたまタイミングがあって、この1、2年間は本当にドラマやったり、本当にライブの演出をしてもらったりとか、凄い顔合わせる時期があって」とした。

かつて打ち上げで2人でピンク・レディー踊ったこともあったといい、小林も「昔、そうそう、合わせないのに踊れる世代」と懐かしんだ。

鶴瓶によると、そんな小泉が取材で一番言ってたことが小林の意外な心配性な一面だといい、「“風邪引かないの？それ風邪引くよ”って、一緒にサウナ行こうって言ったら“風邪引くよ”って。“いつも風邪引かないの？”って。風邪の恐怖心、人一倍すごい」と話していたという。

小林は笑ながら「今日子ちゃん、半袖着てるんですよ。寒がりなんで、私がなんかすごい着込んだりとかしてるのを、もう面白がって見てるんですよ。今日子ちゃんは異常な薄着なんですけど」と苦笑していた。

鶴瓶は2人の関係について「僕は知らんかった、キョンキョンとそんな仲いいって」としつつ「キョンキョン言ったんですけども、“聡美さんはいつも自分自身に革命を起こしてる”って。45歳で大学に行った時も、“また革命を起こしてる”って思ったと。“私も高校中退してしまったんで、私はどんなやり方で自己革命を起こそうか”って。お互い刺激与えられる友達って素晴らしい。真面目に生きてるからこそ幸せが巡ってくるっていうのは、まさにそうやと思いますね」と話した。