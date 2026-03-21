なでしこJのアジア杯決勝スタメン発表! 長谷川唯が唯一の全試合スタメン入り、開催国オーストラリアとの決戦へ
日本女子代表(なでしこジャパン)は21日、女子アジアカップ決勝で開催国オーストラリアと対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。
2大会ぶり3度目のアジア制覇に王手をかけた日本は、準決勝からスタメン変更なし。キャプテンマークを巻くMF長谷川唯は唯一の全6試合スタメンとなった。
予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF高橋はな。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左からMF藤野あおば、FW植木理子、MF浜野まいかが並ぶとみられる。
開催国オーストラリアは2010年の初優勝以来となる4大会ぶり2度目を懸け、大一番に臨む。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン
2大会ぶり3度目のアジア制覇に王手をかけた日本は、準決勝からスタメン変更なし。キャプテンマークを巻くMF長谷川唯は唯一の全6試合スタメンとなった。
予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF高橋はな。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左からMF藤野あおば、FW植木理子、MF浜野まいかが並ぶとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン