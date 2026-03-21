ソ・イングクの最新作『マンスリー彼氏』がNetflixで独占配信中だ。ウェブ漫画プロデューサーのソ・ミレ（BLACKPINK ジス）は、職場の同僚でライバルでもあるパク・キョンナム（ソ・イングク）や、担当作家の作品に寄せられる世間の評判と闘い続けて疲弊。29歳の現在も恋愛から遠ざかるなか、仮想空間でのバーチャルデートサービス「マンスリー彼氏」のレビューを依頼され、こじらせていた恋愛観に刺激を受けるうちに、自身の心と恋する気持ちを回復していくラブコメディだ。

参考：『マンスリー彼氏』はなぜ世界を魅了するのか？ 疲れた心を癒す“極上の恋愛体験”

※以下ネタバレを含みます

当初、ミレとキョンナムの距離は相当遠い。何かと周りから一目置かれている敏腕プロデューサーのキョンナムは、陰でミレから「あいつ」呼ばわりされるほど憎々しく思われていることを知らない。ミレは仕事に忙殺され、手痛い失恋の記憶から、現実の恋になかなか踏み出せないでいた。ある時依頼された「マンスリー彼氏」を試すと、チュートリアルのカプセルから出てきたマネージャー（ユ・インナ）に導かれ、めくるめくリアルなロールプレイングがスタート。

“ヒロインはいつも自分”の現実離れしたストーリーにおいて、素敵な男性がさまざまなシチュエーションで自身を楽しませてくれるバーチャルな世界に夢中になるミレ。御曹司チェ・シウ（イ・スヒョク）、大学生ソ・ウノ（ソ・ガンジュン）、国家情報院ぺ・ヒョヌ（オン・ソンウ）、ツンデレ医者（イ・ジェウク）、脱出おひとり島参加者（ソク・ヒョンジュン）、判事（イ・ヒョヌク）、朝鮮時代の刺客（キム・ヨンデ）、ジェイ・パーク（パク・ジェボム）、消防士（イ・サンイ）……。コスパのいい仮想恋愛に酔いしれ、無料トライアル期間を過ぎて、高額料金を支払うまでにハマっていく。

全10話ある本作では、5話までは仮想空間で登場する豪華キャストによる仮想恋愛をメインに時間が割かれる。時にもったいないほどの少しの時間しか登場しないキャストがスピーディーなラブストーリーの切れ端を見せるため、多様な男性との恋にワクワクするか、それともバタバタとせわしない印象を持つか、見方が分かれるかもしれない。何より、ソ・イングクが持つ艶っぽさが本領発揮されるのは、後半になってからだ。第5話でキョンナムがミレに業務連絡の後、突如、告白するところからが本筋といえる。

リアルな恋愛にはおぼつかないミレと、ライバルのはずだったキョンナム。さらに、ミレが「マンスリー彼氏」で完全カスタマイズした理想の男は、キョンナムに瓜二つの赤毛の男ク・ヨンイル。前半でカッコよさを封印していたソ・イングクの魅力が一気にスパークするのだ。ミレとキョンナムの距離が近くなるにつれ、ときめかずにはいられないラブシーンが続々。前半と後半でガラリと変わる、“恋する男キョンナム”のギャップにとろけてしまうに違いない。

ここでソ・イングクのキャリアをドラマを中心に辿ってみたいと思う。1987年10月23日生まれの、今年39歳。小さい頃から歌うことが好きで、2009年に韓国最大の音楽オーディション番組Mnet『SUPER STAR K』シーズン1に出演。72万人の中から初代グランプリに輝き、歌手デビュー（2013年には日本でも歌手デビュー）。2012年に『冬のソナタ』（2002年）のユン・ソクホ監督によるドラマ『ラブレイン』で俳優デビューも果たす。同作はチャン・グンソクと少女時代のユナ主演のラブストーリーで、彼らの友人役で出演している、大きな黒縁メガネにぼさぼさの髪がトレードマークのソ・イングクが初々しい。

同年、ドラマ『応答せよ1997』で主役に抜擢され、無骨な釜山男子を演じて一躍脚光を浴びる。以降、コンスタントに作品に出演し、2016年の『元カレは天才詐欺師 ～38師機動隊～』でカリスマ詐欺師役、『ショッピング王ルイ』では子犬のように愛らしい記憶喪失の御曹司役に扮して、女性視聴者の心を鷲掴みに。2018年には、北川悦吏子脚本・明石家さんま×木村拓哉W主演の日本のドラマ（2002年／フジテレビ系）を、スタジオドラゴン×フジテレビが共同制作し、同名リメイクした韓国版『空から降る一億の星』で切ない運命に翻弄された孤独な男を演じ、ロマンス作品の主人公として定評を得る。

2021年には、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』で神と人間の間の存在“滅亡”として、ソ・イングクの真骨頂ともいえる甘いロマンスを披露した。一転、2022年にはバイオレンスサバイバルアクション映画『オオカミ狩り』のために16キロ増量し、全身にタトゥーのある犯罪者パク・ジョンドゥとして、初めての悪役に挑戦。同作でソ・イングクにインタビューした際（※）、「悪役は現実ではなかなか感じられない感情を持っていて、実際には経験できないことなので、以前からやってみたいと思っていました」と、血飛沫にまみれる残虐なシーンに挑んだ気持ちを語ってくれた。

2023年にPrime Videoで配信されたドラマ『もうすぐ死にます』では、自死を選択したがゆえに“死”（パク・ソダム）により罰せられ、12回の死と生を繰り返すという、苦しい就活生チェ・イジェ役を務める。同作に登場するキム・ジフン×キム・ジェウクのサイコパス対決の恐ろしさに震撼し、イジェの母親役キム・ミギョンの深い愛に涙。そして前年から続くソ・イングクのダーティーな作品選びと役柄に目を見張っていたところ、2026年は『マンスリー彼氏』のあふれでる色気でロマンス職人ぶりを久しぶりに味わわせてくれたソ・イングク。これからも演技はもちろん、美しい歌声にも期待して、彼の活躍を楽しみにしていよう。

参照※ https://tvbros.jp/tvbros-2023-05/2023/04/04/65685/

（文＝かわむらあみり）