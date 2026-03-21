福岡がPK戦を14-13で制す! GK小畑が執念のPKストップ…G大阪は2度のリードから追いつかれてPK敗戦
[3.21 J1百年構想リーグWEST第8節 福岡 2-2(PK14-13) G大阪 ベススタ]
J1百年構想リーグWESTは21日に第8節を行った。アビスパ福岡とガンバ大阪の対戦は、2-2の末にPK戦へ。福岡が14-13で勝利を収めた。
前半11分、G大阪が先制点を奪う。MFイッサム・ジェバリのスルーパスにFWデニス・ヒュメットが抜け出し、右足シュートを決めた。しかし福岡も22分に反撃に出る。CKから波状攻撃を仕掛けると、最後はDF辻岡佑真が深い位置から押し込み、1-1と同点にした。
G大阪は前半41分にピンチを迎える。MF見木友哉に自陣PA内への進入を許すと、DF半田陸もかわされ、無人のゴールにシュートを打たれた。しかし、抜かされた半田がすばやくゴールライン際まで戻ってクリア。福岡の決定機を防いでみせた。
ピンチから1分後、G大阪が勝ち越す。DF三浦弦太が後方からロングフィードを出すと、最前線でMFウェルトンが敵陣へ。GK小畑裕馬のキャッチミスを誘い、そのまま無人のゴールに流し込む。2-1とリードを奪った。
そのまま後半に入ると、福岡は後半35分に大きなチャンスを手にする。MF美藤倫のハンドを誘発し、PKを獲得した。しかしキッカー見木のシュートはGK東口順昭のスーパーセーブに阻まれた。
それでも福岡はあきらめない。後半アディショナルタイム2分過ぎ、敵陣PA内でパスを受けた辻岡が左足アウトサイドで意表を突くシュートを決める。2-2と試合を振り出しに戻した。
後半終了間際にはヒュメットがゴールネットを揺らすが、オフサイドが認められてG大阪の勝ち越しとはならず。2-2のまま90分が終了した。
試合はPK戦へ。G大阪は後攻3人目の半田がGK小畑に止められる。一方、福岡は先攻5人目の見木が枠外に外してしまい、この試合2度目のPK失敗。その後はメンバーが一周するまで成功を収めて2周目となった。
先攻・福岡は14人目が決めると、さらに小畑がG大阪の後攻ジェバリのシュートをストップ。開幕節以来のPK戦勝利を果たした。
J1百年構想リーグWESTは21日に第8節を行った。アビスパ福岡とガンバ大阪の対戦は、2-2の末にPK戦へ。福岡が14-13で勝利を収めた。
前半11分、G大阪が先制点を奪う。MFイッサム・ジェバリのスルーパスにFWデニス・ヒュメットが抜け出し、右足シュートを決めた。しかし福岡も22分に反撃に出る。CKから波状攻撃を仕掛けると、最後はDF辻岡佑真が深い位置から押し込み、1-1と同点にした。
ピンチから1分後、G大阪が勝ち越す。DF三浦弦太が後方からロングフィードを出すと、最前線でMFウェルトンが敵陣へ。GK小畑裕馬のキャッチミスを誘い、そのまま無人のゴールに流し込む。2-1とリードを奪った。
そのまま後半に入ると、福岡は後半35分に大きなチャンスを手にする。MF美藤倫のハンドを誘発し、PKを獲得した。しかしキッカー見木のシュートはGK東口順昭のスーパーセーブに阻まれた。
それでも福岡はあきらめない。後半アディショナルタイム2分過ぎ、敵陣PA内でパスを受けた辻岡が左足アウトサイドで意表を突くシュートを決める。2-2と試合を振り出しに戻した。
後半終了間際にはヒュメットがゴールネットを揺らすが、オフサイドが認められてG大阪の勝ち越しとはならず。2-2のまま90分が終了した。
試合はPK戦へ。G大阪は後攻3人目の半田がGK小畑に止められる。一方、福岡は先攻5人目の見木が枠外に外してしまい、この試合2度目のPK失敗。その後はメンバーが一周するまで成功を収めて2周目となった。
先攻・福岡は14人目が決めると、さらに小畑がG大阪の後攻ジェバリのシュートをストップ。開幕節以来のPK戦勝利を果たした。