3月20日に行われた『平安神宮御鎮座百三十年記念BE:FIRST 奉納 Special Live』でのパフォーマンス映像がいち早く解禁され、さらにライブ時のコーデが確認できるメンバーソロショットがSNSに投稿された。

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■「16曲が一瞬でした！」「ダンスはキレッキレ歌唱も迫力たっぷり！！」

BE:FIRSTが、3月20日に、京都・平安神宮にてスペシャルライブを開催。御鎮座百三十年を迎えた平安神宮で、朱色のライトアップに包まれた大極殿（だいごくでん）を背景に、創建百三十年という時の重みと向き合いながら、この日、この場所でしか体験できない、一夜限りのライブを繰り広げた。

ライブは19時にスタートし、全16曲をパフォーマンス。このたび動画が公開されたのは、ステージのラストを飾った、新曲「BE:FIRST ALL DAY」はパフォーマンスの一部。

コメント欄には「しっとりかと思いきや、バッチバッチのBE:FIRST！！！」「今日行きました！！ 本当に荘厳でカッコいいパフォーマンスありがとう♡」「1時間ノンストップで踊り歌い、最後のパフォーマンスでこのクオリティ！ すごかった」「16曲が一瞬でした！」「すごみが増してる！ ぶっ通しで、次から次へと繰り出される楽曲！！ ダンスはキレッキレ歌唱も迫力たっぷり！！」「上手く言えないけど、カッコよさがいつもと違う！！」など、その圧巻のパフォーマンスに打ちのめされたファンのコメントがずらりと並んでいる。

■衣装にも大反響！「マジかっこいいんやけど♡♡」「黒がよく似合う！」

SNSでは、当日のコーデがよくわかる、平安神宮で撮られたメンバーショットも公開。衣装は、黒を基調としたシックでありながら、6人それぞれに工夫が凝らされた、見どころ満載の仕上がりとなっている。

コメント欄には「みんな衣装めっちゃにあってる♡」「マジかっこいいんやけど♡♡」「黒がよく似合う！」「ぎゃー、かっこいい！ 黒衣装BE:FIRST大好き！！」と絶賛の声がずらりと並ぶ一方で「さすがに平安神宮の前では真面目か…って思ってみていって、最後のSOTA♡ そーゆーとこ大好きさ♡」「オチがあった！」とSOTAのおちゃめなポーズにほっこりしてしまう、ファンの声も多かった。

■メンバーはライブ前にご神前で参拝を実施

なお、歴史ある平安神宮の神域にて実施された神聖な奉納ライブということで、メンバーはライブ前にご神前で参拝を実施。また、ライブ前には、コンサートの成功とBE:FIRSTの願いが叶うよう、メンバー6人分のお守りを前に、お祈りも行われた。