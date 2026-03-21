【レポート】BE:FIRST、平安神宮で奉納スペシャルライブを開催！BE:FIRST版「New Chapter」も

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BE:FIRSTが3月20日、鎮座百三十年を迎えた京都・平安神宮で奉納スペシャルライブ『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを披露した。

■人気曲や最新曲など全16曲をパフォーマンス

平安神宮が創建百三十年という節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して奉納ライブとして行われた本公演。

『BMSG FES’22』で初披露されたBMSG ALLSTARSによる「New Chapter」をBE:FIRSTのみで披露。

さらに、和とヒップホップが融合した「Masterplan」や、最新曲でBE:FIRSTの真骨頂とも言えるヒップホップナンバー「BE:FIRST ALL DAY」など計16曲を圧巻のパフォーマンスで披露した。

なお、本公演のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中。また、本公演の模様が4月18日19時からZAIKOにて配信されることも決定した。

PHOTO BY 河上良

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

セットリストプレイリスト「平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live」

https://BEFIRST.lnk.to/heian-befirst

ZAIKOでの配信詳細はこちら

https://www.motherbase.co.jp/heian5/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/