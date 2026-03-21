女優・藤原紀香がこのほど開催された「ＴＡＥ ＡＳＨＩＤＡ２０２６-２７ 秋冬コレクション」（タエアシダ）に夫の片岡愛之助と姿を見せた。

「この日の装いは、過去の多恵さんのコレクションで出会った黒のドレスを纏いました。しなやかなストレッチレースが上半身の美しさを際立たせ、幾重にも重ねられたチュールが、軽やかさとエレガンスを静かに響き合わせているよう 一歩ごとにニュアンスを変え、装いに奥行きをもたらしてくれる一着です」と自身が着用したストレッチ素材のレースが美しい黒いドレスについて説明。

「今回は、夫婦で初めてショーを見る機会となりました。夫の新橋演舞場での『ルパン三世歌舞伎』の休演日と重なり、こうして二人で伺えたことも、特別なひとときに。夫も、大きな刺激を受けたようで『また明日からの舞台に向かう力をいただいた』と話していました」と愛之助と夫婦揃ってショーを見ることができたことも伝えた。

愛之助も飾りボタンがおしゃれなタエアシダの気品あふれるスーツを着用しており、見事な装い。黒いメガネで印象もがらりと変えている。コメント欄には「愛之助さんとご夫婦揃ってのショット、シックでエレガントな装いの大人の貫禄と美しさがさすがです」「素晴しいカップルだよね〜、羨ましいですね♥」「綺麗すぎ♥」「最高伝説！」「極美です」などの声が届いている。