世界的ボーイズグループBTSのおよそ3年半ぶりとなる復帰コンサートが今夜、韓国ソウルで開かれます。会場周辺には、雑踏事故などに備え警察などおよそ1万5000人が投入され、厳重な警備が行われています。

記者

「今夜いよいよBTSの復帰コンサートが開かれます。世界中からファンが駆けつけています」

BTSの復帰コンサートは、今夜8時からソウルの中心部・光化門広場で無料で開催されます。

兵役によりグループ活動を一時休止していましたが、およそ3年5か月ぶりに7人全員揃ってのコンサートとなります。

日本からのファン

「待ち焦がれていました。めちゃくちゃ待っていました。1人ずつでもすごいのに、7人が揃うって世界を揺るがすんじゃないですか」

トルコからのファン

「興奮していて、どんな状況でもどんなに忙しくても、必ず来なければいけないという考えしかありませんでした。泣いてしまいそうです」

BTSの復帰公演には26万人の人出が予想されていて、雑踏事故の懸念もあります。韓国政府は、アーティストの公演会場としては初めてとなる「災害危機警報」の「注意」段階を発令しました。

また、会場周辺は大規模な交通規制が行われていて、警察などは、合わせて1万5000人あまりを投入し安全対策にあたっています。