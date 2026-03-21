◆センバツ第３日▽１回戦 日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）

高知農は日本文理（新潟）に大敗し、春夏通じて初の甲子園で初勝利はならなかったが、確かな爪痕を残した。初回１死、２番・西岡和真左翼手（３年）が左中間へ二塁打。同校の聖地初安打を刻むと、次は４点差を追う４回だ。１死一、三塁、６番・栗山典天（のあ）右翼手（３年）が右前適時打を放ち、甲子園初得点を挙げた。敗戦後、下坂充洋監督（３３）は「同じ境遇の学校が、これを機に（今後へ）つなげていけるような１点になればいいなと思います」と力を込めた。

２０２１年には部員３人だった同校野球部。廃部危機や連合チームでの出場を乗り越え、現在は２１人。女子マネジャー３人を除くと、選手は１８人だ。農業高校で実習が多く、平日は人数がそろわず実戦練習もままならない。だが、デメリットだけではない。甲子園初打点を記した森林総合科の栗山は「人数が少ない分、打撃練習では数多く打てます」と明かした。チームの初安打を放った食品ビジネス科の西岡も「その分、全員がそろう土日は連携を意識して練習しています」とチームワークに胸を張る。

これで２１世紀枠選出校は、一般枠選出校との初戦で２５連敗。日本文理に甲子園常連校の強さを見せつけられた。１３３球完投も１０安打８失点を喫したエース右腕・山下蒼生（３年）は、父・真二さんが高知商の外野手で８２、８３年夏の甲子園に連続出場。背番号１は「『楽しめ』と父から言われていましたが、甲子園を楽しめました」と汗を拭った。最速は１３０キロ台だが「夏には１４０キロを投げられるようにしたい。全力で、ここに戻って来たい」ときっぱり。高知農ナインは聖地を踏みしめた自信を胸に、夏に向かって走り出す。（田村 龍一）