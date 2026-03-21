◆オープン戦 中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）

中日・高橋宏斗投手が６回から登板した。ＷＢＣに出場していたエースは、オープン戦初登板。最初の打者・西川に投じた初球の１５４キロを右翼線に運ばれて二塁打にされると、２死二塁で寺地に中前適時打。７回も西川に適時二塁打を許し、４回４安打２失点でマウンドを終えた。

試合後、井上一樹監督は「ちょっとばらついていたかな。ただ、ＷＢＣから戻ってきて数日。向こうのボールを使っていて、日本のボールにアジャストするのは、なかなか。投手は繊細なので」と冷静に印象を語った。開幕ローテーション入りは保留。「もちろん、１年間を通してローテーションに入る投手だけど、入れるタイミングはどうなのか。最初の６人に入るかどうかは、まだちょっと考えている」と明かし、再度の調整登板も「におわせておきます」と示唆した。

ただ、決定は他の投手陣の状態や本人の感覚などを確認してから。「本人とまた、得意のディスカッションもして。事情聴取をしてからになると思います」と答えは出さなかった。また、同じくＷＢＣ組の金丸夢斗投手は近日中に２軍戦で登板。指揮官は「投手は繊細なものがある。宏斗も夢斗もこれくらいできるとハードルを上げて見てしまうところがあるけど、調子が良くなるまでは、ちょっぴり時間がかかるのかなと思ってあげたい」と親心を見せた。